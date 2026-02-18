PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem "Sonnenbühl" - Linienbus kollidiert mit Transporter - drei Personen verletzt (17.02.2026)

Singen (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Straße "Sonnenbühl" ereigne hat. Gegen 14 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Linienbus mittig der Fahrbahn in Richtung Überlinger Straße. Im Bereich einer Rechtskurve kam es daraufhin zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Transporter eines 19 Jahre jungen Mannes. Infolge der Kollision erlitten sowohl der 19-Jährige, als auch zwei Insassinnen des Busses im Alter von 49 und 67 Jahren Verletzungen. Sie kamen zur weiteren Versorgung mit Rettungswägen in ein Krankenhaus.

Den an dem Linienbus entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 20.000 Euro, am Transporter entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-KN: (Blumberg / Schwarzwald Baar Kreis) Fahrrad contra Auto (17.02.2026)

    Blumberg (ots) - An der Einmündung der Leo-Wohleb-Straße und der Hauptstraße hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall zwischen einem Opel und einem Fahrrad ereignet. Die 43-Jährige überquerte, gegen 11 Uhr, die Einmündung auf einem entsprechenden Radweg, als ein 69-jähriger Opel-Fahrer mit seiner Stoßstange gegen das Hinterrad stieß. Durch die Kollision ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:55

    POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) 89-Jähriger lebend aufgefunden (18.02.2026)

    Gailingen (ots) - Der seit gestern Nachmittag aus einer Klinik in Gailingen vermisste 89-Jährige konnte heute Vormittag in einem Waldstück durch Passanten lebend aufgefunden werden. Der Senior kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Medien, die das Bild des Mannes veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen. Anbei der Link zur gestrigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren