Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem "Sonnenbühl" - Linienbus kollidiert mit Transporter - drei Personen verletzt (17.02.2026)

Singen (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Straße "Sonnenbühl" ereigne hat. Gegen 14 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Linienbus mittig der Fahrbahn in Richtung Überlinger Straße. Im Bereich einer Rechtskurve kam es daraufhin zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Transporter eines 19 Jahre jungen Mannes. Infolge der Kollision erlitten sowohl der 19-Jährige, als auch zwei Insassinnen des Busses im Alter von 49 und 67 Jahren Verletzungen. Sie kamen zur weiteren Versorgung mit Rettungswägen in ein Krankenhaus.

Den an dem Linienbus entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 20.000 Euro, am Transporter entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell