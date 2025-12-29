Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Werkstattbrand in der Kieler Straße - Großaufgebot der Feuerwehr

Neumünster (ots)

Am heutigen Montag, dem 29. Dezember 2025, wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster um 17:04 Uhr durch die Leitstelle zu einem gemeldeten Pkw-Brand an einem Gebäude in der Kieler Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt des Einsatzleiters waren eine deutliche Rauchsäule sowie Feuerschein erkennbar. Aufgrund dieser Lage wurde das Einsatzstichwort umgehend auf "FEU G" (Feuer größer als Standard) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Mitte nachalarmiert. Bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass eine Werkstatt in voller Ausdehnung brannte. Daraufhin wurde eine weitere Freiwillige Feuerwehr nachalarmiert. Unverzüglich wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Parallel dazu errichteten die Einsatzkräfte eine Riegelstellung zu angrenzenden Gebäuden, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Der Löschangriff erfolgte mit sechs handgeführten Strahlrohren sowie einem Wenderohr über die Drehleiter. Die Freiwilligen Feuerwehren Einfeld, Tungendorf-Stadt sowie Tungendorf-Dorf waren ebenfalls alarmiert. Sie unterstützten sowohl beim Aufbau der Wasserversorgung als auch bei den weiteren Löschmaßnahmen. Zur Verstärkung unter Atemschutz wurde außerdem die Alarmschleife für Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehren Neumünster ausgelöst. Hierdurch kamen auch Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehren Wittorf und Gadeland zum Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Einfeld übernahm während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet und positionierte sich am Gefahrenabwehrzentrum (GAZ), um bei möglichen Paralleleinsätzen schnell eingreifen zu können. Im weiteren Verlauf wurde die Technikgruppe der Regieeinheit zur Einsatzstelle alarmiert, um diese auszuleuchten. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützte die Einsatzkräfte zudem bei der Verpflegung. Auch nach rund drei Stunden Einsatzdauer befanden sich noch mehrere Glutnester im Gebäude. Da dieses als einsturzgefährdet eingestuft wurde, war ein Innenangriff nicht mehr möglich. Der Einsatzleiter entschied daher, einen Bagger an die Einsatzstelle zu ordern. Das Gebäude wurde kontrolliert und fachgerecht Stück für Stück abgetragen, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu übernimmt die Polizei.

