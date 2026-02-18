Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Kabel von Solarpark gestohlen (16.02.2026 - 17.02.2026)

Bräunlingen (ots)

Zu einem Diebstahl von Kabeln von einem Solarpark an der Straße "Im Brand" ist es im Zeitraum von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, gekommen. Nach einem vorangegangenen versuchten Einbruch verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt aufs Gelände des Solarparks beim Ortsteil Döggingen und entwendeten duzende Kilometer Kabel in einem sechsstelligen Wert. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes müssen die Täter Transportfahrzeuge genutzt haben. Die Kriminalpolizei in Rottweil bittet, unter der Nummer 0741 / 4770, um Hinwiese zu der Tat, oder den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell