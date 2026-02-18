PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) 89-Jähriger lebend aufgefunden (18.02.2026)

Gailingen (ots)

Der seit gestern Nachmittag aus einer Klinik in Gailingen vermisste 89-Jährige konnte heute Vormittag in einem Waldstück durch Passanten lebend aufgefunden werden.

Der Senior kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Medien, die das Bild des Mannes veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Anbei der Link zur gestrigen Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6188479.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren