POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) 89-Jähriger lebend aufgefunden (18.02.2026)
Gailingen (ots)
Der seit gestern Nachmittag aus einer Klinik in Gailingen vermisste 89-Jährige konnte heute Vormittag in einem Waldstück durch Passanten lebend aufgefunden werden.
Der Senior kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
Medien, die das Bild des Mannes veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.
Anbei der Link zur gestrigen Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6188479.
