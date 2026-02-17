Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkrs KN) 89-jähriger Patient vermisst - Polizei bittet um Hinweise! (17.02.2026)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Die Polizei sucht seit Dienstagnachmittag (17.02.2026) nach einem 89-jährigen Patienten der Schmiederklinik Gailingen am Hochrhein. Er ist am frühen Nachmittag zuletzt fußläufig im Bereich der Klinik gesehen worden. In welche Richtung er sich schlussendlich entfernte ist völlig unklar. Aufgrund seiner Vorerkrankung ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Zudem ist er auf Medikamente angewiesen. Als der Vermisste zuletzt gesehen wurde, trug er eine braune Hose und eine grüne oder braune Jacke. Er ist ca. 170 cm groß, 89 Jahre und trägt einen auffälligen grauen Bart. Trotz umfangreicher andauernder Suchmaßnahmen der Polizei mit Rettungskräften der freiwilligen Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie so genannten Man-Trailer-Hunden konnte der Mann nicht angetroffen werden.

Ein Bild des Vermissten ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gailingen-am-hochrhein-vermisstenfahndun/

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Konstanz unter 07531 9950, über den Polizeinotruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle.

