Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Streit wegen roter Ampel endet in Körperverletzung (17.02.2026)

Konstanz (ots)

Ein Streit wegen einer roten Ampel ist am Dienstagvormittag in einer Körperverletzung geendet. Gegen 09.45 Uhr überquerte ein 25-Jähriger eine Ampel am Gottmannplatz bei Rot, woraufhin ihn ein 39 Jahre alter Radfahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte. Nachdem es infolgedessen zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen kam, wollte der 39-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Daraufhin rannte ihm der 25-Jährige hinterher, griff den Radler mit Pfefferspray an und verpasste dem 39-Jährigen zudem mehrere Schläge und einen Tritt. Anschließend versuchte der Aggressor sich mit einem Bus von der Örtlichkeit zu entfernen, was jedoch nicht gelang.

Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Verletzungen des Mannes.

Den 25-Jährigen erwartet für sein Verhalten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell