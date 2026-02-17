Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf Kreuzung fordert Leichtverletzte (14.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kreuzung der Straßen "Habsburgerring" und Sperberstraße hat sich am Samstag, gegen 10:30 Uhr, ein Unfall ereignet. Beim Linksabbiegen in Richtung Schwenninger Straße übersah eine 84-jährige einen vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Volvo-Fahrer. Es folgte eine Kollision auf der Kreuzung wodurch sowohl der VW als auch der Volvo abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Unfallverursacherin verletzte sich jedoch durch den Aufprall leicht und kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

