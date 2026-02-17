Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, A 81

Lkr. Rottweil) Lastwagen kollidiert mit schleuderndem Auto: etwa 50.000 Euro Sachschaden (16.02.2026)

Epfendorf (ots)

Vermutlich infolge der Straßenglätte hat sich am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ereignet.

Ein 67-jähriger Mann war gegen 17:00 Uhr mit seinem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf am Neckar unterwegs. Trotz Graupelschauer und entsprechender Straßenglätte überholte der Fahrer einen vorausfahrenden Lastwagen eines 47-Jährigen. Dabei verlor der 67-Jährige die Kontrolle über sein Auto und schleuderte vor dem Lastwagen auf den rechten Fahrstreifen. Trotz eines Bremsmanövers konnte der Lastwagenfahrer einen Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes nicht mehr verhindern.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Es entstand ein Rückstau von etwa drei Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell