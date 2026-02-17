Polizeipräsidium Konstanz

Rottweil

Lkr. Rottweil) 5-jähriges Kind von Auto angefahren und schwer verletzt (16.02.2026)

Rottweil (ots)

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 5-jährigen Kind ist es am Montagmittag auf der Schramberger Straße gekommen.

Ein 73-jähriger Mann war gegen 12:15 Uhr mit seinem Porsche stadteinwärts unterwegs, als ein 5-jähriges Kind plötzlich, verdeckt durch parkende Fahrzeuge, vor dem Auto die Straße querte. Der Junge wurde von dem Wagen erfasst und zu Boden geworfen. Beim Zusammenstoß zog sich das Kind schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 5-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus.

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

