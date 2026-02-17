PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) 5-jähriges Kind von Auto angefahren und schwer verletzt (16.02.2026)

Rottweil (ots)

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 5-jährigen Kind ist es am Montagmittag auf der Schramberger Straße gekommen.

Ein 73-jähriger Mann war gegen 12:15 Uhr mit seinem Porsche stadteinwärts unterwegs, als ein 5-jähriges Kind plötzlich, verdeckt durch parkende Fahrzeuge, vor dem Auto die Straße querte. Der Junge wurde von dem Wagen erfasst und zu Boden geworfen. Beim Zusammenstoß zog sich das Kind schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 5-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus.

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren