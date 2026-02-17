PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Gartenbaufirma ein: Polizei bittet um Hinweise (13.02.2026)

Deißlingen (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einem Einbruch in eine Gartenbaufirma in der Straße "Am Staatsbahnhof" gekommen.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu den Büroräumen der Firma. Zudem wurde ein Pavillon auf dem Gelände aufgebrochen. Etwaiges Diebesgut ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren