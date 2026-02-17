POL-KN: (Deißlingen
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Gartenbaufirma ein: Polizei bittet um Hinweise (13.02.2026)
Deißlingen (ots)
Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einem Einbruch in eine Gartenbaufirma in der Straße "Am Staatsbahnhof" gekommen.
Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu den Büroräumen der Firma. Zudem wurde ein Pavillon auf dem Gelände aufgebrochen. Etwaiges Diebesgut ist Gegenstand der Ermittlungen.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.
