POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr "Berliner Platz" - 72-Jähriger mit über 1,6 Promille unterwegs (16.02.2026)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend im Kreisverkehr am "Berliner Platz" einen Unfall verursacht. Gegen 18.30 Uhr fuhr der 72-Jährige mit einem Ford von der Industriestraße kommend in den Kreisel. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen den dortigen Fahrbahntrenner und anschließend gegen einen auf der Berliner Straße an der Einfahrt zum Kreisverkehr haltenden Seat eines 35-Jährigen. Trotz der infolge des Zusammenstoßes erheblich beschädigten Fahrerseite des Kleinwagens blieb der 35-Jährige unverletzt. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem 72-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben. Den an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 28.000 Euro.

Den 72-Jährigen erwartet eine Anzeige, wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls.

