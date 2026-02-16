PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Seat bei Unfallflucht beschädigt (14.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Sturmbühlstraße hat ein Unbekannter am Samstag, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, einen Seat beschädigt. Vermutlich stieß der Gesuchte im Zuge eines Parkvorgangs gegen den am Fahrbahnrand geparkten blauen Seat. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unfallflüchtige nicht und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen entgegen (07720 / 85000).

