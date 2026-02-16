Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A 81

Lkr. Tuttlingen) Alkoholisierter VW-Fahrer fährt in Baustellenabsicherung und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (15.02.2026)

Geisingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht eines alkoholisierten Autofahrers in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Autobahn 81.

Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem VW Jetta die A 81 von Stuttgart in Richtung Singen. In einer bislang unbekannten Baustelle kam er vermutlich von der Fahrbahn ab und beschädigte die Baustellenabsicherung. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort und konnte gegen 08:00 Uhr von der Polizei auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Anschlussstelle Geisingen angetroffen werden. Am VW waren deutliche Beschädigungen erkennbar. Eine konkrete Unfallstelle konnte bislang nicht ermittelt werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten beim 38-Jährigen Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,2 Promille den Verdacht. Der Mann musste sich daher einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugenhinweise, insbesondere zu einer möglichen Unfallstelle im Baustellenbereich zwischen Stuttgart und Geisingen, werden unter Tel. 07733 99600 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell