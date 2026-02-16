Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in zwei Wohnhäuser ein: Polizei bittet um Hinweise (14.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Wohnhauseinbrüchen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Tuttlingen und Emmingen.

Im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 23:15 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Fichtenweg in Tuttlingen. Die Täter durchsuchten sämtliche Wohnräume und entwendeten Wertgegenstände sowie Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie über das aufgehebelte Fenster.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 01:15 Uhr brachen die Einbrecher das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Brielstraße in Emmingen auf. Auch hier durchsuchten die Unbekannten sämtliche Wohnräume und verließen das Wohnhaus über eine Terrassentür. Etwaiges Diebesgut ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz für den Landkreis Tuttlingen unter der Telefonnummer: 07461 941-162 oder per E-Mail: konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de vereinbaren.

