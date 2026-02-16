Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Gewerbepark ein: Polizei bittet um Hinweise (14.02.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in den Gewerbepark der ehemaligen Hamburg-Amerikanischen Uhrenfabrik (H.A.U.) in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 04:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise Zutritt zu dem Areal. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie das Gebäude und brachen die Räumlichkeiten mehrerer dort ansässiger Vereine auf. Dabei entwendeten die Einbrecher Bargeld und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

