Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Lkr. Rottweil) Angebranntes Essen löst Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus (14.02.2026)

Schiltach (ots)

Angebranntes Essen hat am frühen Samstagmorgen einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Gegen 04:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Akazienweg gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Schiltach stellte in der stark verrauchten Wohnung einen 54-jährigen Bewohner fest. Die Einsatzkräfte reagierten umgehend, schlugen eine Fensterscheibe ein und retteten den Mann aus der Wohnung. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und war anschließend eingeschlafen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell