PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, K 6144
Landkreis Konstanz) Betrunken von der Straße abgekommen (13.02.2026)

Gottmadingen - K 6144 (ots)

In seinem Mercedes ist am Freitag, um 18:30 Uhr, ein 57-Jähriger von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann zwischen Riedheim und Ebringen von Straße abkam, sich überschlug und anschließend in ein anderes Auto stieg und davonfuhr. Der beschädigte Wagen blieb an der Unfallstelle. Zu Hause traf die Polizei den unverletzten Fahrer mit einer Alkoholisierung von über 2,5 Promille an. Der Mercedes musste abgeschleppt und beim Fahrer eine Blutentnahme, sowie Führerscheinbeschlagnahme durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:00

    POL-KN: (Singen / Landkreis Konstanz) Betrunken gegen Audi gefahren (15.02.2026)

    Singen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es, gegen 2 Uhr, zu einer Unfallflucht auf der Alemannenstraße gekommen. Eine 22-jährige Audi-Fahrerin prallte mit ihrem Wagen gegen einen am Straßenrand geparkten Audi. An diesem entstand durch die Kollision ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Ein Anwohner hatte den Unfall beobachtet. Des Weiteren auch, dass ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:00

    POL-KN: (Konstanz / Landkreis Konstanz) Radfahrer übersehen (14.02.2026)

    Konstanz (ots) - Am Samstag ist es, gegen 17 Uhr, auf der Mainaustraße zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin gekommen. Beim Rechtsabbiegen übersah ein 26-jähriger VW-Fahrer die in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrende Radlerin. Mit dem rechten Seitenspiegel touchierte er die 61-Jährige, wodurch diese stürzte. Sie verletzte sich dabei leicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren