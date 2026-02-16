POL-KN: (Gottmadingen, K 6144
Landkreis Konstanz) Betrunken von der Straße abgekommen (13.02.2026)
Gottmadingen - K 6144 (ots)
In seinem Mercedes ist am Freitag, um 18:30 Uhr, ein 57-Jähriger von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann zwischen Riedheim und Ebringen von Straße abkam, sich überschlug und anschließend in ein anderes Auto stieg und davonfuhr. Der beschädigte Wagen blieb an der Unfallstelle. Zu Hause traf die Polizei den unverletzten Fahrer mit einer Alkoholisierung von über 2,5 Promille an. Der Mercedes musste abgeschleppt und beim Fahrer eine Blutentnahme, sowie Führerscheinbeschlagnahme durchgeführt werden.
