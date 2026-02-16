Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Betrunken gegen Audi gefahren (15.02.2026)

Singen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es, gegen 2 Uhr, zu einer Unfallflucht auf der Alemannenstraße gekommen. Eine 22-jährige Audi-Fahrerin prallte mit ihrem Wagen gegen einen am Straßenrand geparkten Audi. An diesem entstand durch die Kollision ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Ein Anwohner hatte den Unfall beobachtet. Des Weiteren auch, dass die Unfallverursacherin davonfuhr. Die Polizei konnte die Frau im Nachhinein feststellen, sowie einen Alkoholwert von über 1,5 Promille. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten und ein Arzt führte eine Blutentnahme durch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell