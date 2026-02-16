Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Unfallflucht an der Friedrich-Werber-Straße (15.02.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Friedrich-Werber-Straße hat sich am Sonntag, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer den in einer Parklücke stehenden, blauen BMW beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher davon. Hinweise zum Unfallflüchtigen sind an das Polizeirevier Radolfzell zu richten (07732 / 950660).

