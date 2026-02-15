PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil) Küchenbrand (15.02.2026)

Konstanz (ots)

Zu einem Küchenbrand wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am Samstag, 14.02.2026 um 13:50 Uhr, in die Dresdner Straße nach Sulz am Neckar gerufen. Zeugen wurden auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Dieser gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Ursache des Brandes war vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Nachdem die Wohnungsinhaberin ihre Wohnung verließ, fing dieses Feuer und entzündete die Dunstabzugshaube. Aufgrund der raschen Brandentdeckung konnte eine Ausweitung des Brandes auf die gesamte Wohnung verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde durch das Brandgeschehen niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Thorsten Kölling
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

