Landkreis Konstanz) Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf (13.02.2026)

Konstanz

Gegen 14 Uhr hat ein Radfahrer auf der Straße "Obere Laube" eine Fußgängerin angefahren und ist danach geflüchtet. Die 64-Jährige stürzte durch den Aufprall auf Höhe der Lutherkirche und verletzte sich leicht. Einen Rettungswagen benötigte die Seniorin nicht. Ohne sich um die Frau zu kümmern, fuhr der Radfahrer einfach weiter. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier in Konstanz und nimmt, unter der Nummer 07531 / 9950, Hinweise entgegen.

