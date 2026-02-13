POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen Scheibe eines örtlichen Radiosenders: Polizei bittet um Hinweise (12.02.2026)
Rottweil (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Donnerstagabend in der Waldtorstraße. Unbekannte beschädigten gegen 18:50 Uhr die Scheibe am Gebäude eines örtlichen Radiosenders. Eine Zeugin beschrieb die mutmaßlichen Täter als männlich und mit schwarzen Anzügen bekleidet. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770, entgegen.
