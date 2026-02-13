Geisingen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen hat sich am Freitagmittag auf der Tuttlinger Straße ereignet. Ein 83-jähriger Mann befuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Opel die Wildtalstraße in Richtung Tuttlinger Straße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines VW einer ...

