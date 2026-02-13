Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Werkstatt eines Eisen-Betriebs in der Industriestraße (12./13.02.2026)

Stockach (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind Unbekannte in die Werkstatt eines Betriebs in der Industriestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Halle der Firma für Eisenwaren. Dort brachen sie zahlreiche Spinde auf, aus denen sie Wertsachen entwendeten.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 07.30 Uhr Verdächtiges im Bereich der Firma "Fa. Eisen Pfeiffer" beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell