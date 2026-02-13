Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Landkreis Konstanz) Auseinandersetzung auf der Hauptstraße (10.02.2026)

Hilzingen (ots)

Zwei Streithähne sind am Dienstagmittag auf der Hauptstraße wiederholt aneinandergeraten, was in eine Körperverletzung mündete. Mit einem Hammer und einer Gartenhacke gingen die beiden 36 und 40 Jahre alten Männer, gegen 12 Uhr, aufeinander los. Sie verletzten sich so gegenseitig leicht, mussten vor Ort und später auch im Krankenhaus deswegen behandelt werden. Anwesende Familienangehörige erschwerten den Einsatz vor Ort, so dass Platzverweise ausgesprochen wurden. Die Ermittlungen dauern an.

