Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Mann belästigt 16-Jährige in Supermarkt (12.02.2026)

Dank des mutigen Eingreifens mehrerer Passanten konnte ein Mann nach einer sexuellen Belästigung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Gegen 12:45 Uhr belästigte ein 36-jähriger Mann eine 16-Jährige im Kassenbereich eines Supermarktes in der Europastraße. Im Vorbeigehen schlug er der Jugendlichen mit der flachen Hand auf das Gesäß und sprach sie an. Mehreren Passanten gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festzuhalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der 36-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 3,6 Promille den Verdacht. Der Mann muss sich nun wegen des Straftatbestandes der sexuellen Belästigung verantworten.

