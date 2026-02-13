Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Autofahrer betrunken und unter Drogen, aber ohne Führerschein gestoppt (12.02.2026)

Konstanz (ots)

Einen betrunkenen und unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in der Hindenburgstraße gestoppt.

Gegen 20:30 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Spaichingen ein Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle räumte der 22-jährige Fahrer selbstständig ein, Alkohol und Marihuana konsumiert zu haben sowie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 2 Promille die Angaben. Auch ein Drogenvortest verlief positiv auf THC.

Nach einer ärztlichen Blutentnahme in einem örtlichen Klinikum leiteten die Polizeibeamten daher ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

