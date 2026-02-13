Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (11.02.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

An der Einmündung der Abfahrt von der Bundesstraße 34 auf die B 33 haben sich am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, zwei Autofahrer bei einem Unfall leichtverletzt. Während ein 25-jähriger Nissan-Fahrer verkehrsbedingt an der Einmündung halten musste, stoppte ein dahinter befindlicher 18-Jähriger in einem Audi nicht rechtzeitig. Es folgte ein Auffahrunfall bei dem sich die beiden Fahrer leichtverletzten. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell