POL-KN: (Radolfzell am Bodensee
Landkreis Konstanz) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (11.02.2026)
Radolfzell am Bodensee (ots)
An der Einmündung der Abfahrt von der Bundesstraße 34 auf die B 33 haben sich am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, zwei Autofahrer bei einem Unfall leichtverletzt. Während ein 25-jähriger Nissan-Fahrer verkehrsbedingt an der Einmündung halten musste, stoppte ein dahinter befindlicher 18-Jähriger in einem Audi nicht rechtzeitig. Es folgte ein Auffahrunfall bei dem sich die beiden Fahrer leichtverletzten. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.
