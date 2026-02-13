Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Streit am Getränkestand des Piratenschiffs - Unbekannter versprüht Pfefferspray (12.02.2026)

Konstanz (ots)

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Münsterplatz am Donnerstagabend ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 19.30 Uhr geriet ein 35-Jähriger am Getränkestand des Piratenschiffs mit zwei Unbekannten zunächst verbal in Streit. Im Laufe des Disputs setzte einer der Unbekannten Pfefferspray ein, das er seinem Gegenüber ins Gesicht sprühte. Infolgedessen erlitt nicht nur der 35-Jährige, sondern auch seine neben ihm stehende Frau Verletzungen in Form von Atemnot und Brennen. Anschließend flüchtete der Angreifer samt seinem Begleiter unerkannt.

Zu ihnen liegt folgende Beschreibung vor: etwa 18-20 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und schlank. Beide waren mit pink/blauen Overalls und Vokuhila-Perücken verkleidet. Der Angreifer trug zudem eine Sonnenbrille.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

