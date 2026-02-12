Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Einbruch in Service Center - Polizei bittet um Hinweise (12.02.2026)

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es zu einem Einbruch in das Service Center in der Hauptstraße in Oberbaldingen gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, durchsuchten mehrere Büroräume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 07:45 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Service Centers gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07726 939480 beim Polizeiposten Bad Dürrheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell