POL-EU: Flucht auf Roller - 15-Jähriger versteckt Roller in Garage

Mechernich (ots) - Am Dienstag, den 11. März, kam es um 7.17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Auf der Kier in Mechernich. Ein Kind (11) befuhr mit einem Fahrrad die Straße Auf der Kier in Richtung der Mechernicher Innenstadt. Hier bog ein Pkw von der Straße Im Steinrausch auf die Straße Auf der Kier ab, wodurch der Junge sein Fahrrad verkehrsbedingt abbremsen musste. Hinter dem Fahrradfahrer fuhr ein Pkw in ...

mehr