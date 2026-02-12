Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, K 5940

Lkr. Tuttlingen) Ölspur verursacht Reinigungskosten in Höhe von etwa 30.000 Euro: Polizei bittet um Hinweise (01.02.2026)

Fridingen an der Donau (ots)

Mindestens 30.000 Euro Reinigungskosten hat ein unbekanntes Fahrzeug bereits am 1. Februar verursacht.

Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr eine Ölspur beginnend an der Ortsausfahrt Buchheim in Fahrtrichtung Fridingen an der Donau. Die Spur verlief bis Bergsteig und musste aufwendig durch die Straßenmeisterei Spaichingen, die Freiwillige Feuerwehr Fridingen sowie eine spezialisierte Ölreinigungsfirma beseitigt werden.

Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung, welche das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegennimmt.

