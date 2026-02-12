Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Einbruch in Schule (10.02.2026 - 11.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von, Dienstag 19 Uhr, bis Mittwoch 6 Uhr, in ein Gebäude des Schulverbunds am Deutenberg eingebrochen.

Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher Zugang ins Erdgeschoss des Werkrealschulgebäudes, welches sich aktuell im Umbau befindet. Sie entwendeten verschiedene Gegenstände, deren Wert noch nicht beziffert ist. Die Ermittlungen dauern an.

Hierzu bittet die Polizei in Schwenningen um Zeugenhinweise die, unter der Nummer 07720 / 85000, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell