Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Narri Narro auf der Fräberstraße (11.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Der "Schmotzige" ist schon nah und so wiederholt sich das traditionelle Spektakel ein weiteres Mal, auf das sich viele Narren das ganze Jahr freuen. Die Vorfreude soll auch nicht davon getrübt werden, dass es von Seiten der Ordnungsbehörden auch Grund zur Wachsamkeit gibt. Keine Fasnacht verläuft ohne Zwischenfälle, doch ist die Polizei bemüht dem Treiben so wenig wie nötig Einhalt zu gebieten. Um präventiv statt repressiv tätig zu werden, gibt es auch im Jahr 2026 in der Färberstraße eine Videoüberwachung. Schilder vor Ort weisen darauf hin. An dieser Stelle sei ebenfalls auf das Messerverbot hingewiesen, das für alle Fasnachtsliebenden die Sicherheit erhöhen soll.

