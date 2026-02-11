Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Ladendiebe festgenommen (09.02.2026)

Singen (ots)

Zwei Ladendiebe hat die Polizei, in Zusammenarbeit mit dem Zoll, am Montagnachmittag festnehmen können. Zwei 18 und 21 Jahre alten Ladendiebe entwendet in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße, gegen 16 Uhr, Oberbekleidung im mittleren dreistelligen Wert. Mit der Beute konnten sie zunächst aus dem Laden flüchten und in einem Auto davonfahren. Kurz darauf stoppte sie der Zoll, der eine Verkehrskontrolle durchführte. Hierbei entdeckten die Beamten unzähliges Diebesgut im Auto, dessen Herkunft noch geklärt werden muss. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Konstanz durchsuchte man im weiteren Verlauf noch die Wohnung der Diebe. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell