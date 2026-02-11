POL-KN: (Singen
Landkreis Konstanz) E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Unfall (11.02.2026)
Singen (ots)
Ein Unfall zwischen einem Hyundai und einem E-Scooter hat am Mittwoch, gegen 7 Uhr, auf der Schlachthausstraße zu einem Unfall geführt. Beim Abbiegen von der Hauptstraße nach rechts auf die Schlachthausstraße hat eine 23-jährige Hyundai-Fahrerin eine 21-Jährige auf einem E-Scooter übersehen. Diese war auf dem Radweg unterwegs. Die Kollision hatte einen Sturz der jungen Frau zur Folge wodurch sie sich leichtverletzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.
