Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte werfen Steine in Gewächshäuser: Polizei bittet um Hinweise (10.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen an einer Gärtnerei in der Straße "Im Anger". Bereits zwischen dem 23. und 26. Januar warfen Unbekannte mit Steinen mehrere Scheiben an den Gewächshäusern ein.

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, nahm ein Mitarbeiter der Gärtnerei erneut wahr, wie Scheiben zu Bruch gingen. Dabei konnte er zwei Kinder bzw. Jugendliche beobachten, die in der Folge davonrannten. Die mutmaßlichen Täter wurden mit einer Körpergröße von 150 bzw. 175 cm und im Alter von 12 bis 15 Jahren beschrieben. Einer der Jugendlichen trug eine weiße Daunenjacke, der andere eine blaue Jacke. Zudem war einer der Jugendlichen mit einer schwarzen Wollmütze bekleidet.

Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell