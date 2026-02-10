Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) Körperliche Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz: Polizei bittet um Hinweise (09.02.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Steinhäuslebühl".

Zwei 36-jährige Männer befuhren gegen 16:00 Uhr den Parkplatz des Action-Marktes und sprachen aus dem Auto heraus zwei Kinder an. Eines der Mädchen verständigte ihren 38-jährigen Vater, der zusammen mit vier weiteren Personen vor Ort kam und die Männer zur Rede stellte. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die beiden 36-Jährigen Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte einen der beiden Verletzten in ein örtliches Klinikum. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugenhinweise, insbesondere von Personen, die möglicherweise Videoaufnahmen der Tat gefertigt haben, nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

