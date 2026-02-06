Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rucksack aus Auto gestohlen

Wegberg-Moorshoven (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (4. Februar), 17 Uhr, und Donnerstagmorgen (5. Februar), 06.45 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Straße Am Moorhof an einem Auto eine Scheibe ein und stahlen einen Rucksack. Der Inhalt konnte nach der Tatentdeckung in der Nähe wieder aufgefunden werden.

