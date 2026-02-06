POL-HS: Rucksack aus Auto gestohlen
Wegberg-Moorshoven (ots)
Zwischen Mittwochnachmittag (4. Februar), 17 Uhr, und Donnerstagmorgen (5. Februar), 06.45 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Straße Am Moorhof an einem Auto eine Scheibe ein und stahlen einen Rucksack. Der Inhalt konnte nach der Tatentdeckung in der Nähe wieder aufgefunden werden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell