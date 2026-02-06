PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rucksack aus Auto gestohlen

Wegberg-Moorshoven (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (4. Februar), 17 Uhr, und Donnerstagmorgen (5. Februar), 06.45 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Straße Am Moorhof an einem Auto eine Scheibe ein und stahlen einen Rucksack. Der Inhalt konnte nach der Tatentdeckung in der Nähe wieder aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

  • 06.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wegberg-Beeck (ots) - In der Flachsstraße gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein, das sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. Januar (Dienstag) und dem 5. Februar (Donnerstag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Am Donnerstag (5. Februar) drangen Einbrecher zwischen 14.15 Uhr und 18.55 Uhr an der Carl-Alexander-Straße gewaltsam in ein Reihenhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Wäscherei

    Heinsberg-Grebben (ots) - Am frühen Morgen des 5. Februar (Donnerstag) verschafften sich Unbekannte gegen 01.10 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer an der Grebbener Straße gelegenen Wäscherei und entkamen unter anderem mit Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
