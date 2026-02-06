POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Wegberg-Beeck (ots)
In der Flachsstraße gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein, das sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. Januar (Dienstag) und dem 5. Februar (Donnerstag).
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell