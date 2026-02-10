Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken, ohne Führerschein, aber mit Unfallflucht (09.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Villinger Straße ist es am Montagabend, gegen 20 Uhr, nach einer Trunkenheitsfahrt zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte mit einem Alkoholwert von etwa 1,5 Promille auf der Villinger Straße mehrere Zusammenstöße mit Schrankenzäunen und Warnbarken. Ohne seiner Meldepflicht als Unfallverursacher nachzukommen kollidierte er in der Folge noch mit dem Heck eines Renaults und fuhr davon. Zu Hause trafen die Beamten ihn an, stellten die alkoholische Beeinflussung fest, das nicht Vorhandensein einer Fahrerlaubnis und letztlich einen Schaden am Mercedes in Höhe von 15.000 Euro. Von der Sachverhaltsentwicklung zeigte sich der junge Mann sehr unerfreut, was er der Polizei auch durch einen Widerstand gegen die zu treffenden Maßnahmen zeigte. Eine Blutentnahme führten die Einsatzkräfte trotzdem durch und fertigen nun mehrere Anzeigen. Die Höhe des übrigen Unfallschadens ist noch nicht beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell