POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Mann in hilfloser Lage bestohlen (08.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Sonntag hat sich in der Innenstadt Villingens ein dreister Diebstahl einer Armbanduhr ereignet, woraufhin die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 50-Jähriger musste sich auf dem Gehweg der Paradiesgasse wegen Unwohlseins hinsetzten. Währenddessen verlor er mehrere Minuten das Bewusstsein. Diese medizinisch bedingte hilflose Lage muss ein bislang unbekannter Dieb schamlos ausgenutzt haben und die Armbanduhr des Mannes entwendet haben. Das Fehlen bemerkte er, nachdem der 50-Jährige wieder zur Besinnung kam. Passanten, die im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 19 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Paradiesgasse gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Villingen in Verbindung zu setzten (07721 / 6010).

