POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert Leichtverletzten (09.02.2026)
VS-Villingen (ots)
Nach einem Auffahrunfall auf der Schwenninger Straße hat sich am Montag, gegen 16 Uhr, eine 48-Jährige leichtverletzt. Ein 37-Jähriger fuhr in seinem Skoda auf einen vor sich verkehrsbedingt haltenden Opel auf und schob diesen gegen einen davor befindlichen Renault. Die verletzte befand sich im Opel. Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist zu beklagen und der Opel musste abgeschleppt werden.
