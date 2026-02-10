Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Bäckerei: Polizei bittet um Hinweise (09.02.2026)

Balgheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch am Montagabend in einer Bäckerei in der Tuttlinger Straße.

Im Zeitraum von 21:25 Uhr bis 22:35 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zur Backfiliale. Im Versandbereich versuchten die Täter vergeblich, einen Tresor zu öffnen. Die Einbrecher versprühten anschließend den Inhalt eines vor Ort befindlichen Feuerlöschers und verließen die Bäckerei, wobei sie den Feuerlöscher mitnahmen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell