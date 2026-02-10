Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Zwei Jugendliche stürzen mit E-Scooter und erleiden schwere Kopfverletzungen - Polizei sucht Zeugen (10.02.2026)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen sind zwei 14-jährige Jugendliche mit einem E-Scooter in der Schottenstraße gestürzt und haben sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Gegen 09:45 Uhr fuhren die beiden in Richtung Döbele, als sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern gerieten und stürzten. Beide kamen mit schweren Verletzungen in unterschiedliche Krankenhäuser.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 9960-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell