Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Asche in Mülltonne löst Einsatz der Feuerwehr und Polizei aus: Hinweis der Polizei (10.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Unsachgemäß entsorgte Asche hat am Dienstagabend im Ortsteil Möhringen einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Gegen 20:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine brennende Mülltonne in der Straße "Beim Heiligental" gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand zügig. Ermittlungen ergaben, dass in einer Biomülltonne entsorgte Asche den Brand verursacht hatte. Der entstandene Sachschaden beschränkte sich glücklicherweise auf die Mülltonne.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Entsorgung von Asche im Hausmüll immer mit einer Brandgefahr verbunden ist. Asche aus Holzöfen benötigt zur vollständigen Abkühlung teilweise mehrere Tage. Die Entsorgung sollte daher in einem geeigneten Metallbehälter mit Deckel erfolgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell