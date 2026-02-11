Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Leichtverletzte Radfahrerin (10.02.2026)

Konstanz (ots)

Auf dem Radweg der Schneckenburgstraße hat sich am Dienstag eine Radfahrerin bei einem Unfall leichtverletzt. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Einfahren auf die Straße aus einem Grundstück die 49-Jährige auf ihrem Fahrrad. Diese war, gegen 15:30 Uhr, auf dem Radweg in Richtung Wollmatinger Straße unterwegs. Der BMW traf das Rad und die Frau stürzte. Sie verletzte sich leicht, musste aber glücklicherweise nicht ins Krankenhaus.

