Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Wohnhaus ein: Polizei bittet um Hinweise (11.02.2026)

Villingendorf (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Wohnhauseinbruch am Mittwochabend in der Straße "Fuchsbühl".

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr versuchten Unbekannte zunächst mehrere Fenster an einem freistehenden Einfamilienhaus aufzuhebeln. Als dies scheiterte begaben sich die Täter über eine Leiter auf die Garage und verschafften sich über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher sämtliche Wohnräume und entwendeten Bargeld.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil, Tel. 0741 4770, entgegen.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutraler Vor-Ort-Beratung. Für den Landkreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741 477-1901 oder per E-Mail an konstanz.pp.praevention.rw@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell