Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Diebstähle aus abgestellten Renaults - Polizei sucht Zeugen (11.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch haben Unbekannte in der Spittelstraße und Mozartstraße jeweils Wertgegenstände aus zwei geparkten Renault Twingos gestohlen.

Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr ist in der Spittelstraße die Seitenscheibe eines weißen Renault Twingo eingeschlagen worden. Der Täter entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse.

Ebenfalls am gleichen Tag, zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, ist auf dem Parkplatz der Friedensschule in der Mozartstraße eine weitere Seitenscheibe eines geparkten weißen Renault Twingo eingeschlagen worden. Der Unbekannte entnahm aus dem Auto eine schwarze Handtasche samt Geldbeutel.

Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Spittelstraße oder Mozartstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 85000 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

Um Diebstählen vorzubeugen, sollten keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. Insbesondere Taschen, Handtaschen und Geldbörsen sind ein beliebtes Ziel für Diebe. Achten Sie darauf, Wertsachen immer mitzunehmen oder nicht sichtbar im Fahrzeug zu verstauen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell