Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau über den Fuß gefahren und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Wuppertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden vom 05.02.2026 in Wuppertal benötigt das Verkehrskommissariat die Mithilfe von Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 70-jährige Frau gegen 21:00 Uhr die Einmündung Kleiner Werth/Bachstraße zu überqueren. Hierbei sei ihr die Fahrerin einer dunklen Limousine über den Fuß gefahren, welche ihrerseits von der Bachstraße in den Kleinen Werth abbog. In der Folge stürzte die Fußgängerin zu Boden. Die Fahrerin des PKW habe kurz angehalten, sich nach dem Wohlbefinden erkundigt und sei anschließend von der Unfallörtlichkeit weggefahren.

Sie wird als etwa 35 Jahre alt und 1,65 Meter groß beschrieben. Sie hatte ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden und war mit einem Mantel mit Gürtel bekleidet.

Um die Zusammenhänge und den Ablauf klären zu können und Hinweise auf die Unfallfahrerin zu erlangen, sucht das Verkehrskommissariat Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell