Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Körperverletzung, Sachbeschädigung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte - Polizei nimmt 25-Jährigen fest (12.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist es gegen 01:00 Uhr in einer Bar in der Oberdorfstraße zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 25-Jähriger mehrere Personen körperlich angegriffen und im weiteren Verlauf auch Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hat.

Zunächst eskalierte ein Streit während eines Tischkicker-Spiels, bei dem der 25-Jährige einen 20-jährigen Mitspieler mit zwei Schlägen am Kopf verletzte. Als ein weiterer Mitspieler dazwischen ging, traf der Aggressor diesen mit einem Schwinger am Kopf und einen anderen mit einem Ellbogenstoß im Gesicht. Trotz mehrerer Versuche, den 25-Jährigen zu beruhigen, zeigte dieser weiterhin aggressive Verhaltensweisen und wurde schließlich aus der Bar gebracht.

Draußen beschädigte der Mann einen geparkten Wagen, indem er gegen den Außenspiegel trat.

Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, warf er eine zerbrochene Bierflasche auf den Streifenwagen, wodurch die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Der 25-Jährige begab sich in eine kämpferische Haltung und ignorierte mehrfach Aufforderungen, sich ruhig zu verhalten. Um eine Eskalation zu verhindern, setzten die Beamten Pfefferspray ein, was ihn jedoch nicht zurückhielt. Erst nach einem weiteren Einsatz von Pfefferspray konnte er gestoppt und zu Boden gebracht werden.

Der mit einem Alkoholwert von 1,6 Promille alkoholisierte 25-Jährige, gegen den bereits aufgrund eines bestehenden Haftbefehls - wegen eines zurückliegenden tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte - gefahndet wurde, wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Im Laufe des Tages wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell